Özel sporcular VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası için Fransa'ya gitti

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılmak için Fransa'ya gitti.

Milli takım kafilesi, bugün başlayan ve 18 Aralık'ta sona erecek şampiyona için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Fransa'nın Lyon şehrine hareket etti.

Kafilede milli sporcular; Ahmet Mintaz, Ali Şiroğlu, Doruk Davran, Deniz Şevin Şentuna, Hikmet Cem Sezgin, Seçil Açıkgöz ve Mert Aslan yer aldı.

Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan milli takım antrenörlerinden Cenk Utkuoğlu, " Dünya Şampiyonası'na 2'si bayan 5'i erkek 7 sporcuyla katılıyoruz. 7 ya da 8'in üzerinde madalya bekliyoruz. Asıl hedefimiz 2024 Paralimpik Oyunları, ufak ufak ona da bu şampiyonalarla takımımızı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kafile başkanı Abubekir Özcan da milli takımın çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirterek, "Takımımız antrenmanlarda çok iyiydi. İnşallah bol madalyayla döneceğiz. Hedefimiz takım olarak dünya şampiyonu olarak gelmek. Türk milletine bu armağanı vermek ve özel sporcularımızın ne kadar başarılı olduğunu göstermek istiyoruz. Rabbim utandırmaz inşallah. Tüm dünyada güzel bir ses getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.