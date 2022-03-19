Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

19.03.2022 16:21
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan ile Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, takımlarında sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle bugün Malatya karşısında oyun düzeninde değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bazı oyuncuların yerlerini değiştirmek zorunda kaldık, bu da takımın temposunu, arzusunu ve isteğini düşürdü diye düşünüyorum ama her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Şengül, Yeni Malatyaspor'un ortada bulunduğu durumun da kendi futbolcularının performansını etkilediğini kaydederek, "Bu maçı kazanıp ligde rahat konuma geldik ve bundan sonra daha üst sıraları yakalamak için mücadele edeceğiz. Bunu başaracak güçteyiz, sakat oyuncularımızın da dönmesi ile tekrar galibiyet serisine dönmek istiyoruz ilerleyen süreçte" diye konuştu.CİHAT ARSLAN: ARTIK FARKLI PLANLARIN DA İÇİNE GİRMEMİZ GEREKİYOR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise zorlu şartlar altında kendi açılarından bir müsabaka oynadıklarını ifade ederek, "Maçın git-gelleri vardı, kırılma noktaları vardı. İki tane pozisyona girdi Kasımpaşa. Sonrasında da biz iki tane pozisyona girdik. İki takım için de öne geçme şansıydı. Sonra çok kötü bir gol yedik. Hak etmişlerdi o golü ama biz çok şanssız, çok eksik kaldık. Daha önce müdahale etmemiz gereken şeyde beklemeyi tercih ettik. 1-0 öne geçince de takım kırılma yaşadı. Kırılma yaşayınca da kolay değil çünkü ümidinizi kaybediyorsunuz, zaten gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bu kaygılar ümitsizliğe dönüşüyor, bu daha sorunlu. Sonrasında da biz ilk yarıda Buğra ile bir oyuncu değişikliği yaptık, Jospin girdi. Hadi orada biraz oyunu dengeledik, ondan sonrasında Tetteh uzun zamandır idmanlara çıkamıyordu, sadece 2-3 gün idmana çıktı. Altay maçında da kısa süreli oynatabildik. Kenan ile bir dinamizm getiririz, orada Dicko ile beraber atletizmi yakalarız diye bir plan yaptık 65'inci dakikalarda. Bu da bizim açımızdan neticesini vermedi. Belki de maçın kırılma noktalarından bir tanesi oydu. 2-0'dan sonra zaten söylenecek bir şey yok, zaten maç bitmişti. Tabii ki Kasımpaşa'yı tebrik ediyoruz. Artık bu gerçeklerle yüzleşip, farklı planların da içine girmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ahmet Çalık, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika


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