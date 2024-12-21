Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı sporcularının katıldığı yüksek irtifa kampında korkunç bir olay yaşandı. Sporcuların tırmanışı esnasında düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çığın hızla ilerleyişi görüldü.
15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altında kaldı. AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 kişi kar altından yaralı olarak kurtarıldı.
Yaralılardan milli sporcu Emre Yazgan'ın (16) sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca yaralılardan birinin de Yazgan'ın ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada - Son Dakika
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