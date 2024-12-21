Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada - Son Dakika
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Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın tırmanışı esnasında düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

21.12.2024 14:00  Güncelleme: 14:05
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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı sporcularının katıldığı yüksek irtifa kampında korkunç bir olay yaşandı. Sporcuların tırmanışı esnasında düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çığın hızla ilerleyişi görüldü.

Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada

5 KİŞİ YARALANDI

15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altında kaldı. AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 kişi kar altından yaralı olarak kurtarıldı.

Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada

MİLLİ SPORCUNUN DURUMU KRİTİK

Yaralılardan milli sporcu Emre Yazgan'ın (16) sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca yaralılardan birinin de Yazgan'ın ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.

Palandöken Dağı\'ndaki çığ faciası kamerada

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Son Dakika Spor Palandöken Dağı'ndaki çığ faciası kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    Kim akıl ettiyse bu fikri karda kışta Allah akıl versin the end 1 1 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    tedbirsizlik... 0 1 Yanıtla
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