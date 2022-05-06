Pamukkaleli pehlivanlar er meydanına hazır - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi'nin pehlivanları 2022 yılı içinde yapılacak olan yağlı pehlivan güreşlerine hazır. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, pehlivanların antrenmanını ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Örki, "Pamukkale adı er meydanlarında sık sık duyulacak" dedi.

Geçen yıl gerçekleşen 1. Pamukkale Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ardından Pamukkale Belediyespor'un güreş branşı aktif hale getirilmiş ve mavi-beyazlı kulüp er meydanında temsil edilmeye başlanmıştı. Pamukkale Belediyespor'un yağlı pehlivan güreşçileri hafta sonundaki müsabakalarla başlayacak olan yeni sezona hazır. Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde sezona hazırlanan sporcuları Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ziyaret etti. Sporcularla sohbet edip başarılar dileyen Başkan Örki, pehlivanların antrenmanlarını da izledi.

"Er meydanlarında da adımızı duyuruyoruz"

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri'nin geri dönüşünün çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Örki, "Yağlı güreş bizim ata sporumuz. İlkini geçen yıl yaptığımız Pamukkale Yağlı Güreşleri çok ses getirdi. Biz de artık Pamukkale olarak er meydanlarında yer almaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada biri baş altı pehlivan olmak üzere 40'dan fazla sporcumuz oldu. Bu yıl itibariyle çeşitli şehirlerde yapılacak olan güreşlerde bizim sporcularımız er meydanlarında bizleri temsil edecekler. Şuan 2 başpehlivan adayımız var. O isimlerle birlikte tarihi Kırkpınar güreşlerinde Pamukkale Belediyesporlular da yer alacak. Bu iş için emek veren yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hafta sonunda Kumluca'da başlayacak olan yağlı pehlivan güreş sezonunda sporcularımız 30 farklı ilde er meydanında olacak. Bu önemli organizasyonlarda Denizli'mizin adı Pamukkale'mizin adı anons edilecek. Başta bizim sporcularımız olmak üzere bütün sporcularımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Sezon Kumluca'da başlıyor

Pamukkale Belediyespor'un pehlivanları 2022 yılının ilk müsabakalarına hafta sonunda çıkıyor. 23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri Kumluca Karatepe Stadyumu'nda yapılacak. Müsabakalarda mavi-beyazlı kulüp adına başaltı kategorisinde Erhan Yılmaz ve İsmail Enes Eyice, küçük orta büyük boyda Eren Piren, küçük ortada Yılmaz Bakan, Yunus Emre Sakallı, Berkay Öz ve Yasin Sel, destede Burhan Karabulut, tozkoparanda Beytullah Sarı, ayak boyunda Bayram Ali Abay, teşvik 1 boyunda Ercan Bakan, minik 1 boyunda Ali Bakan ve deste dalında ise Hamza Şipal er meydanına çıkacak. Mavi-beyazlı sporcuların katılacakları güreşler daha sonra belirlenecek. - DENİZLİ