Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim\'i getirdi

Basketbolda Ergin Ataman'ın ardından Panathinaikos'ta, futbol takımını da Fatih Terim'e emanet ediyor.Teknik direktör Ivan Jovanovic ile yollarını ayıran Yunan ekibi, Fatih Terim ile anlaştığını resmen duyurdu.

FATİH TERİM: YARIN İDMANA ÇIKIYORUM

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e konuşan Fatih Terim, yarın ilk idmana çıkacağını söyledi. Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 4 ayrı dönemde üstlendiği görevinde sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılarla toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.

PANATHINAIKOS LİGDE 2. SIRADA YER ALIYOR

Son dönemde kendi adını taşıyan fon olayıyla gündeme gelen Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos, PAOK'un ardından ligde 15 maç sonunda 2. sırada yer alıyor. Takım ligde ve Avrupa'da son dönemde istikrarsız sonuçlar alıyordu.

OCAK AYINDA 3 KEZ DERBİYE ÇIKACAK

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak. İlk 2 derbiyi Yunanistan Kupası için oynayacak Panathinaikos, ay sonunda Olympiakos ile ligde karşılaşacak.

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.