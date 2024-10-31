Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler - Son Dakika
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Spor

Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler

Panathinaikos\'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim\'i sabote ettiler

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile Mayıs 2024'te yolları ayıran Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta sular durulmuyor. Terim'in ardından göreve getirilen Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso'yu da kovan kulübün bu hamlesi Yunan basınını fena kızdırdı. Terim'e haksızlık edildiğini düşünen çok sayıda gazete "Türk'ü sabote ettiler" manşeti attı.

31.10.2024 10:05
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2023 Aralık ayında Yunan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'le yollar Mayıs 2024'te ayrılmıştı. Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması elde etmişti.

URUGUAYLI HOCAYI DA KOVDULAR

Üst üste kötü sonuçlarla sarsılan Yunan ekibinde Fatih Terim'in yerine getirilen 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso ile yollar ayrıldı. Pana'nın bu kararı Yunan basının geniş yanki uyandırırken SportDog'da yer alan haberde Terim için ayrı bir parantez açıldı.

"TERİM'İ İLK GÜNDEN ASTILAR"

Haberde şu ifadeler kullanıldı; "Panathinaikos'ta son 2 ayda yaşananların bir emsalinin yok. 14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan oyuncu kadrosu kazanamamayı, sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi Avrupa tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor. Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir koç ve teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması. Asıl sinir bozucu olan aynı insanların Terim'i ilk günden beri asmış olması."

"MODERN DEĞİLDİ AMA DELİYDİ"

"Brignoli'nin (AEK kalecisi) tüm kulüple dalga geçmesini engelleyen bir Terim, Olympiakos'u bulduğu her yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen (genellikle Panathinaikos elenirdi) ama OPAP Arena'da her şeye rağmen duble yapamadığı için katledilen bir Terim… Evet, modern futbol Terim'i geçmişti AMA Türk deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bu şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve takım içindeki ikilikler, kadroda olan futbolcuları yönlendirerek, takım hala yarıştayken Türk'ü sabote ettiler."

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Son Dakika Spor Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Türk:
    OEsaksofoncuferat koccbaşşağnıağzndan çıkar da konuş ne dediğin anlaşılmıyor :D:D:D:D 63 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Gün gelecek Fatih hoca gassarayla şampiyonlar ligini , milli takımla Avrupa şampiyonası kazanacak inş ömrü yeterse , yarim kalan işi tamamlicak inaniyoruz 32 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Şenol güneşin çırağı 6 35 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Bu modası geçmiş adamı (pardon adam dedim) baştan hoca diye takımın başına getirmeleri hataydı. İki sene takım çalıştırmamış, taktik bilmeyen, sadece gaz vererek motive çalışan, para bağımlısı bu herifi almayacaktınız.. 10 27 Yanıtla
  • Türk:
    OE saksofoncuferata salıncak yetmiyor, büyük almayı seviyor olmalı ki sürekli Galatasaray ve futbolcuları ağzında :))))) Şenol hocamla Fatih hocamı ağzın almaya gelmiş :D:D:D:D Acı vererek her gün inletir zırlatır ağlatır işte böyle Galatasaray :D 31 6 Yanıtla
  • Türk:
    OEsaksofoncuferad salıncaktan tahteravalliye geçip gerçek büyüğü yiyince tüm gün acıdan bağırtılarak inleemeye devam ediyor :D:D:D:D 27 3 Yanıtla
  • Türk:
    Feradın cici babası, çok inletti vaktinde:D:D:D:D hazımsızlığı ondan :))))))))))))) 17 4 Yanıtla
  • Sergen:
    ay lav yu hoçam 9 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Türk isimli seni dogurani 1 1 Yanıtla
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