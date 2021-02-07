Para Atletizm Milli Takımı Dubai yolcusu - Son Dakika
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Para Atletizm Milli Takımı Dubai yolcusu

07.02.2021 17:59
Para Atletizm Milli Takımı Dubai yolcusu

Para Atletizm Milli Takımı, Dubai şehrinde gerçekleşecek Para Atletizm Grand Prix yarışmalarına katılmak üzere İstanbul'dan hareket etti.

Para Atletizm Milli Takımı, Dubai şehrinde gerçekleşecek Para Atletizm Grand Prix yarışmalarına katılmak üzere İstanbul'dan hareket etti.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları planlamalarında para atletizm milli takım sporcuları İstanbul'da kamp çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve asbaşkan Osman Akdemir'in yanı sıra antrenörler Aytunç Göz, Sevda Kalkan ve Sinem Yıldırım, sporcular Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer, Eda Yıldırım, Mihriban Korkmaz ve Oğuz Türker, Masör Zekiye Karakoç, Dubai kafilesinde yer aldı.

"HEDEFİMİZ DOĞURULTUSUNDA EMİN ADIMLAR İLE İLERLİYORUZ"İstanbul Havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Uzun uğraşlar ve emeklerimizin karşılığı almak üzere Dubai'de gerçekleşecek olan Dubai Para Atletizm Grand Prix turnuvasında Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, Milli Sporcularımız ile hedefimiz olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına doğrudan daha fazla sporcu ile katılma mücadelesi vereceğiz. Şimdiden bizlere destek veren Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğluna, IGA Yönetimine, Spor Toto Teşkilat Başkanına, Eminevim'e, TESYEV'e, TMPK'ya ve değerli Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ailemize teşekkür eder, saygılarımızı sunarım"dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Para Atletizm Milli Takımı Dubai yolcusu - Son Dakika


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