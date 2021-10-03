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Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu

03.10.2021 11:40
Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu, System.String[]

HATAY'da 28 yıl önce çalıştığı inşatta taşıdığı su borularının elektrik tellerine temas etmesiyle iki kolunu kaybeden milli para tekvandocu Sabit Köse (47), Avrupa Para Tekvando Birliği'nce İstanbul'da düzenlenen şampiyonada 'Avrupa Şampiyonu' oldu.

HATAY'da 28 yıl önce çalıştığı inşatta taşıdığı su borularının elektrik tellerine temas etmesiyle iki kolunu kaybeden milli para tekvandocu Sabit Köse (47), Avrupa Para Tekvando Birliği'nce İstanbul'da düzenlenen şampiyonada 'Avrupa Şampiyonu' oldu. Mart 2022'de Çin'de yapılacak 'Para Tekvando Dünya Şampiyonası' için antrenörü Hasan Erişik ile çalışan Köse, altın madalyanın sahibi olmak istiyor.

Kentte 1993 yılında çalıştığı bir inşatta, taşıdığı su borularının elektrik tellerine teması sonucu iki kolunu kaybeden, milli para tekvandocu Sabit Köse, geçen ay Avrupa Para Tekvando Birliği tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada, finalde Rus rakibini yenerek altın madalya aldı. Avrupa Şampiyonu olan Köse, 2022 yılı Mart ayında Çin'de düzenlenecek Para Tekvando Dünya Şampiyonası için antrenörü Hasan Erişik gözetiminde aralıksız çalışıyor.

Avrupa Şampiyonu Hataylı Sabit Köse, Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmak istediğini belirtti. Çocukluğundan beri spora ilgi duyduğunu anlatan Köse, yaklaşık 11 yıl önce başkanlığını yaptığı Hatay Sakatlar Derneği'nde kendisini ziyarete gelen Tekvando Milli Antrenörü Hasan Erişik'in tavsiyesi üzerine tekvandoya başladığını kaydetti. Kısa sürede tekvandoda ilerleme sağladığını anlatan Köse, 2011 yılında Rusya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2018 yılında Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik ve 2019 yılında da Antalya'da katıldığı Dünya Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ettiğini söyledi.'ÜLKEMİZİ EN İYİ BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'Eylül ayında İstanbul'da yapılan şampiyonada Avrupa Şampiyonu olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Köse, "Burada benim yanımda duran eşim, hocam, Tekvando Federasyonu'na ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradan bütün engellilere seslenmek istiyorum. Sporla uğraşın çünkü mutlaka yapacağınız bir spor vardır. Tekerlekli sandalye basketbol, tenis, yüzme ve okçuluk olur. Size zihinsel olarak, sağlık olarak, maddi olarak iyi gelecek. Biz de bundan sonra önümüzdeki yıl içinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanmaya devam ediyoruz, inşallah oradan da derece yapıp ilimizi, ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.'İSTİKRARI VE AZMİ ONU BAŞARIYA TAŞIDI'

2010 yılında Dünya Tekvando Federasyonu'nun açmış olduğu para tekvando branşıyla serüvene başladıklarını söyleyen Tekvando Milli Antrenörü Hasan Erişik ise "Bu branşta, Türkiye Şampiyonası'nda 10 tane sporcumuz derece yapıyordu. Akabinde sporcularımız aşırı istikrar sağlamadıkları için bu işten koptular. Sabit kardeşimiz, o günden bugüne istikrarını hiç bozmadı. Normalde Sabit'in yarıştığı tüm sporcular yaşça ondan çok genç. Sabit'in yaşı biraz daha onlara göre büyük olmasına rağmen istikrarı ve azmi onu başarıya çok rahat taşıdı. Haftanın periyodik günlerinde koşu, egzersiz antrenmanlarımız var. Hep yeni hedef belirliyoruz kendimize. Sanki hiç çalışmamışız gibi sıfırdan başlıyoruz. Eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirerek inşallah 5 ay sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip büyük başarılar elde etmek istiyoruz" diye konuştu.


Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu
Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu
Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu
Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu
Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu
Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu

Dünya Şampiyonası, İstanbul, Hatay, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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