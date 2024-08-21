Paraya para demeyecekler! Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paraya para demeyecekler! Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir

Geniş Video İzle

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini elemesi durumunda yüklü bir gelir elde edecek ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlanması durumunda geçen sezonun gelirini geçebilir.

21.08.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak.

25 MİLYON EUROYU KASAYA KOYACAKLAR

İki ayaklı eşleşmede rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koyacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Avrupa kazancını geçen sezonun üzerine çıkarabilir.

Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon euro gelir elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatla birlikte grup etabında 8 maç oynanacak ve her galibiyetin değeri 2.8 milyon euro olacak. Devler Ligi'nde takımlar beraberlikte ise 930 bin euro ile ödüllendirecek.

Paraya para demeyecekler! Galatasaray\'a, Şampiyonlar Ligi\'nde çılgın gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Young Boys, İsviçre, Spor, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraya para demeyecekler! Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • ferhat eser: 5sarayın yeri konferanstır şampiyonlar ligi Beşiktaşın evidir Türkiyenin en başarılı takımı biziz cl de 27 282 Yanıtla
  • Ömer faruk Kara: Futbol bilgisi Beşiktaş'tan öteye gitmeyen Ferhat yine boş yorum yaparak güne başlamış 155 10 Yanıtla
  • Feyyaz Öğretmiş Official: ülke puanı için gs ın şampiyonlar liginde devam etmesi çok önemli.başarılar dilerim. 69 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Ferat yorumun 13 beğeni..76 berbat puan almış bir de benden 77 oldu..haber kalkana kadar 100 olur.. hâla nasıl yorumlardasın hayret ..belediye suyu mineralli iyi gelir bi iç istersen 49 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Şampiyona yaraşır şekilde bir gelir UCL 39 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: Galatasaray deplasmanda yaptığı maçlarda Bayağıdır berabere kalmamış en az 15 maç bu sefer berabere kalacak diye düşünüyorum ve de bundan eminim 12 24 Yanıtla
  • Seyyidali Can: ferhat en çok galatasaray haberlerinde yorum yapıyor :D 29 1 Yanıtla
  • Yildirim Bektas: Fenerbahce hocası dıyorduki;şampıyonlar lıgıne gidince sampıyon olamayız en fazla 1-2 takımdan puan alırız dıyordu yanı gıtmesekte olur demeye getırmıstı :)) birileri şuna ogretmelı türk takımları gıtmeye nıye can atıyor öncelık maddi gelırın oldugunu ogretmelıydı :) 11 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Ne diyecekler ? 2 0 Yanıtla
  • Hakan Kan: Solda dubois oynadıktan sonra neye yarar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:05:37. #1.11#
SON DAKİKA: Paraya para demeyecekler! Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement