Fransa\'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı

Spor

Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kulanmışlar

Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle bütün dünyada tepki gören İsrail için ıslık sesleri bu kez Fransa'dan yükseldi. UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasında başkent Paris'te oynanan Fransa-İsrail karşılaşmasında gergin anlar yaşandı.

İSRAİL MARŞI ISLIKLANDI, TRİBÜNLER KARIŞTI

Fransız taraftarlar, İsrail marşını ıslıkladı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından tribünlerde tansiyon yükseldi. İki takımın taraftarları, Stade de France'de oynanan maçta birbirine girdi. Fransa polisi, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

HOLLLANDA'DA DA ORTALIK KARIŞMIŞTI

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 63 kişi gözaltına alınmıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Fransa-İsrail maçında maçta 4.000 polisin görev yapacağını, 2.500'ünün de maçın oynanacağı Stade de France ve Paris'in kuzey banliyöleri ve toplu ulaşım araçlarında devriye gezeceğini söylemişti. Bunlara ek olarak, stadyumda 1.600 özel güvenlik personelinin olacağı ve İsrail Milli Takımı'nı seçkin polis güçlerinin koruyacağı belirtilmişti. İsrail takımı, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

FİLİSTİN BAYRAĞI YASAKLANMIŞTI

Öte yandan günler öncesinden stadyuma Filistin bayraklarının getirilmesi de yasaklanmıştı. Maça yalnızca Fransa ve İsrail bayraklarının getirilmesine izin verileceği de duyurulmuştu.