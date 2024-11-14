Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı - Son Dakika
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Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı

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UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile İsrail'in Paris'te karşı karşıya geldi. Fransız taraftarlar, milli marşlar sırasında İsrail marşını ıslıkla protesto etti. Bunun üzerine taraftarlar arasında kavga çıktı.

14.11.2024 23:43
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Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle bütün dünyada tepki gören İsrail için ıslık sesleri bu kez Fransa'dan yükseldi. UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasında başkent Paris'te oynanan Fransa-İsrail karşılaşmasında gergin anlar yaşandı.

İSRAİL MARŞI ISLIKLANDI, TRİBÜNLER KARIŞTI

Fransız taraftarlar, İsrail marşını ıslıkladı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından tribünlerde tansiyon yükseldi. İki takımın taraftarları, Stade de France'de oynanan maçta birbirine girdi. Fransa polisi, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

HOLLLANDA'DA DA ORTALIK KARIŞMIŞTI

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 63 kişi gözaltına alınmıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Fransa-İsrail maçında maçta 4.000 polisin görev yapacağını, 2.500'ünün de maçın oynanacağı Stade de France ve Paris'in kuzey banliyöleri ve toplu ulaşım araçlarında devriye gezeceğini söylemişti. Bunlara ek olarak, stadyumda 1.600 özel güvenlik personelinin olacağı ve İsrail Milli Takımı'nı seçkin polis güçlerinin koruyacağı belirtilmişti. İsrail takımı, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

FİLİSTİN BAYRAĞI YASAKLANMIŞTI

Öte yandan günler öncesinden stadyuma Filistin bayraklarının getirilmesi de yasaklanmıştı. Maça yalnızca Fransa ve İsrail bayraklarının getirilmesine izin verileceği de duyurulmuştu.

Fransa\'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı

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Son Dakika Spor Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa tufan:
    Halk olarak Filistin meselesine Biz çok duyarsız kaldık 41 3 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Avrupa kadar olamıyor süslüman Araplar!! 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Fransa kadar olamadı bizimkiler, tabi para olunca işin içinde dinci kesim kimseyi tanımaz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı - Son Dakika
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