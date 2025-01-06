Kariyerinde son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Patrick Kluivert'ın yeni takımı belli oldu. Kluivert, herkesi şaşırtan bir tercihe imza attı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı. 2+2 yıllık sözleşme imzalanacak Kluivert için 12 Ocak'ta imza töreni düzenlenecek. 48 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi Dünya Kupası elemeleri olacak.
Adana Demirspor ile 4 Aralık 2023'te karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kluivert, Akdeniz ekibi ile 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 da yenilgi alarak maç başı 1.5 puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › Patrick Kluivert'ın yeni takımı herkesi şaşırttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)