Patrick Kluivert\'ın yeni takımı herkesi şaşırttı

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Kariyerinde son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Patrick Kluivert'ın yeni takımı belli oldu. Kluivert, herkesi şaşırtan bir tercihe imza attı.

ENDONEZYA MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı. 2+2 yıllık sözleşme imzalanacak Kluivert için 12 Ocak'ta imza töreni düzenlenecek. 48 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi Dünya Kupası elemeleri olacak.

KLUIVERT'IN ADANA DEMİRSPOR RAKAMLARI

Adana Demirspor ile 4 Aralık 2023'te karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kluivert, Akdeniz ekibi ile 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 da yenilgi alarak maç başı 1.5 puan ortalaması yakaladı.