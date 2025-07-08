Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, yeni sezona ve hedeflere ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BU YIL DAHA FARKLI OLACAK

Deneyimli futbolcu, yeni sezonda her şeyin daha farklı olması için geçen yıldan dersler aldıklarını dile getirdi. Geride kalan sezonda eksik oyuncuların yerini doldurma konusunda sorun yaşadıklarını vurgulayan Paulista, "Geçen yıl sezona hem fiziksel hem teknik anlamda güçlü başladık. Kazanan bir takım vardı. Sonrasında işler sezon başında olduğu gibi gitmedi. Bu yıla geçen sezondan taşımamız gereken şey öğrendiklerimiz, tecrübe ettiklerimiz... Olumlu şeyleri alıp olumsuzlardan da bir şeyler öğrenerek, dersler çıkararak daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu yıl daha farklı bir sezon olacak." şeklinde görüş belirtti.

'SEVGİNİN KARŞILIĞINI VERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunun altını çizen "Sambacı", şu görüşleri paylaştı: "Ailem de burada çok mutlu. Yeni geldiğiniz bir yere aile olarak adapte olmak çok kolay olmaz ama ailem artık adapte olmuş durumda. Taraftarların bana gösterdikleri sevgi beni çok mutlu ediyor. Ben de bu sevginin karşılığını sahada onlara vermeye çalışıyorum. Tutkuyla oynayan, formasını son ana kadar terleten bir görüntü vermeye çalışıyorum. Sözleşmemin bitmesine iki yıl daha var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım daha iyi performans gösteririm. Geleceği bilemeyiz. İki sezon olur, daha farklı olur veya bir yıl daha olur. Bunları bilemeyiz. Burada kariyerimi bitirip bitiremeyeceğime dair bir şey diyemem. Tek odaklandığım şey daha iyisini yapabilmek. Tek istediğim zaferler için savaşmak.'

'GÖZYAŞLARIMIN SEBEBİ'

Sözlerine devam eden Paulista, "Hayat hikayemde ailemle, annem ve babamla yaşadığım sorunlara dönüp baktığımda aslında kazandığım her şeyi futboldan kazandığımı görüyorum. O yüzden futbola bu kadar tutkuluyum. Bu oyunu bu kadar sevmemin sebebi yaşadığım bu sıkıntıların sonundaki tutku. Gözyaşlarımın sebebi o zamanlar yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. Bugün gözyaşlarım zaman farklı farklı sebeplerden dolayı akıyor. Hayat benim için şu an daha iyi." diye konuştu.

Yıldız oyuncu son olarak, "Sezona iyi başlamıştım. Öz güvenli başlamış ve fiziksel olarak hazırdım. İyi bir sezon başı kampı geçirmiştim ama ne yazık ki sonrasında ciddi bir sakatlık yaşadım. Dört ay sahalardan uzak kaldım. Sonrasında da iyileştim ve önemli olan da buydu. Sıkıntılı bir süreç oldu. İlk oynadığım maçta hatta korkarak oynadığımı, topla ve rakiple temastan çekindiğimi de söyleyebilirim. Döndükten sonra ilk 90 dakikam Galatasaray'a karşıydı. O maçta da çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.