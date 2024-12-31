Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ünlü futbolcu Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin birlikte olduğunu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ele verdi.
Yeni aşkıyla dolu dizgin aşk yaşayan Wanda Nara gündemde kalmayı başarırken şimdi de ünlü futbolcu aşk iddiasıyla gündeme geldi.
31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel ismin yaptığı paylaşımdaki duvarın Icardi'nin paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı olduğu görüldü.
Icardi, daha önce 'Nasılsınız?' diyerek takipçileriyle aynı yerden fotoğraf paylaşmıştı. Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de fotoğraf paylaştı.
Son Dakika › Spor › Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı - Son Dakika
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