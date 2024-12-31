Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı - Son Dakika
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Spor

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

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Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Bu iddiaları güçlendiren detay ise sosyal medya paylaşımları. İddialara göre, 31 yaşındaki futbolcu, oyuncu China Suarez ile birlikte. Suarez'in yaptığı bir paylaşımdaki duvar detayı, Icardi'nin daha önce paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı.

31.12.2024 12:15
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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ünlü futbolcu Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin birlikte olduğunu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

"YENİ AŞKINI BULDU" İDDİASI GÜNDEMDE

Yeni aşkıyla dolu dizgin aşk yaşayan Wanda Nara gündemde kalmayı başarırken şimdi de ünlü futbolcu aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel ismin yaptığı paylaşımdaki duvarın Icardi'nin paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı olduğu görüldü.

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı
Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

AYNI SİMİTLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Icardi, daha önce 'Nasılsınız?' diyerek takipçileriyle aynı yerden fotoğraf paylaşmıştı. Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de fotoğraf paylaştı.

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı
Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi\'nin yeni aşkı

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Son Dakika Spor Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Riza Ozturk:
    bizeneeeeeee 29 3 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    wanda teyzeden iyi bu en azından 20 4 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    gav attan bizene 15 8 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    gavaticardi 14 8 Yanıtla
  • Behzat:
    son dakika uygulamayı silmeme ramak kalmış 16 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    çok önemli haber bravo bizene kardeşim 12 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Verse almam 6 7 Yanıtla
  • Ali yildirim:
    Böylece Simge’nin önü açılmış oldu. Konu kapanmıştır 5 3 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Boynuzlar Geyik boynuzunu geçti çatallı bıçaklı oldu bu saatten sonra bi cacık olmaz. 3 4 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    pek ilgilenmiyorum bu durumdan 5 2 Yanıtla
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