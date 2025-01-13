Paylaşıma düştüğü not bomba: Icardi\'nin yeni sevgilisi aşka geldi

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞARAK AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından Suarez ile fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Mauro Icardi'nin hayatındaki bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları oldukça mutlu etmişti ve söz konusu paylaşım Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutulmuştu.

BU KEZ SUAREZ PAYLAŞTI: AŞK PATLAMASI

Icardi'nin bu açıklaması sonrası China Suarez'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Suarez, sosyal medya hesabından Icardi ile fotoğraflarını paylaştı ve, "Aşk patlaması" yazdı. China Suarez'in bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

İşte o paylaşımda Icardi'nin yer aldığı fotoğraflar;