Paylaşıma düştüğü not bomba: Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi - Son Dakika
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Spor

Paylaşıma düştüğü not bomba: Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz günler China Suarez ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılıları sevindiren bu gelişme sonrasında dikkat çeken bir paylaşım da Suarez'den geldi. China Suarez, Icardi'nin fotoğraflarının da yer aldığı bir paylaşım yaparak "Aşk patlaması" notunu düştü. Bu paylaşım, Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

13.01.2025 18:48  Güncelleme: 19:12
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞARAK AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından Suarez ile fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Mauro Icardi'nin hayatındaki bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları oldukça mutlu etmişti ve söz konusu paylaşım Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutulmuştu.

Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor: Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi

BU KEZ SUAREZ PAYLAŞTI: AŞK PATLAMASI

Icardi'nin bu açıklaması sonrası China Suarez'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Suarez, sosyal medya hesabından Icardi ile fotoğraflarını paylaştı ve, "Aşk patlaması" yazdı. China Suarez'in bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

İşte o paylaşımda Icardi'nin yer aldığı fotoğraflar;

Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor: Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi
Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor: Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi
Paylaşıma düştüğü not bomba: Icardi\'nin yeni sevgilisi aşka geldi

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Son Dakika Spor Paylaşıma düştüğü not bomba: Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih Deniz:
    bütün türkiye de bu paylaşımı merakla bekliyordu herkesin merakını giderdiniz neredeyse millet yemeden içmeden kesilecekti bu dünyanın en önemli haberini duymasaydı 60 5 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    yav arkadaş ne biçim haber yayını yapıyorsunuz işiniz gücünüz boş haber yapmak 54 5 Yanıtla
  • Osman A:
    Lan bize ne alla allaaaaaaaa.Bıktık bu haberlerden.Biri z.kiyo öbürü z.kiliyo size ne oluyo da bunları servis ediyosunuz. 35 3 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Yeni motor bumuymuş 3000 TDI :) biraz binsin sonra biri gelip alır elinden nasılsa alıştı boynuzları ayna gibi parlıyo... 8 8 Yanıtla
  • Apple User:
    çivi çiviyi sökmüş yeni sezona hazırlanıyo abim 10 3 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu ucubenin sürekli haber yapılması yazık bu damızlık boğa mıki 6 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Onun ben pıttığını yerim pıttığını 6 4 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    azgınlığın yeni adı aşka gelmek:) 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    wanda naraya nispet yapıyor 7 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Picardi 5 0 Yanıtla
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