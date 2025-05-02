Pazarlığa kapalı! İşte Barış Alper'in bonservisi - Son Dakika
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Spor

Pazarlığa kapalı! İşte Barış Alper'in bonservisi

Pazarlığa kapalı! İşte Barış Alper\'in bonservisi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Yılmaz için Galatasaray 35 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu bedelde pazarlık kabul edilmeyeceği belirtildi.

02.05.2025 15:27
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, West Ham United, Aston Villa ve Napoli'nin takibinde olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.

BONSERVİS BEDELİ: 35 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro istiyor. Haberin devamında Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Barış Alper, bu sezon 44 maça çıktı ve 11 gol atarken 6 asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarlığa kapalı! İşte Barış Alper'in bonservisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 343434aslan:
    fenerin aldığı bütün futbolculardan kaliteli barış hem adam hemde herif 63 0 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Bunami 35 milyon verecekler. Bunu alacak Takim kafayi yemedi. 2 33 Yanıtla
  • Oa343862!:
    4 milyo avro fazla bile ne yapıyor, kaç gol attı. Sagdece koşuyor, Önü hipodromdaki atlarda yapıyor 2 16 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Tek kelimeyle O paraya yazık olur 1 14 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    üzerine 30 ver osimheni al 1 yıl oynat arabistana 80-90 a sat 13 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    İstenen rakam çok komik bu çocukta futbol beyni hiç yok ! 2 9 Yanıtla
  • emir2003:
    Düşünsene Avrupadan Barışo Alberto diye Fenerbahçe ye 35 milyona transfer etsek, sizce sonuç nasıl olur du? 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Pazarlığa kapalı! İşte Barış Alper'in bonservisi - Son Dakika
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