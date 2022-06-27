Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

27.06.2022 00:13

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Geceye damga vuran İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ise dans pistinde adeta şov yaptı.

Fenerbahçe camiası, Pelkas'ın düğününde bir araya geldi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törene Yunan futbolcunun takım arkadaşları yoğun ilgi gösterirken, teknik direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç da davetliler arasında yer aldı.

JORGE JESUS SANDALYENİN ÜZERİNE ÇIKIP, DÜĞÜNÜ KAYDA ALDI

Pelkas'ın düğününde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, sık sık telefonuyla fotoğraf ve videolar çekti. Portekizli hocanın sandalyenin üzerine çıkarak gelin ve damadın dansını kayda aldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

SERDAR DURSUN VE İRFAN CAN KAHVECİ'DEN DANS ŞOV

Yunan futbolcunun, Kiveli Marda ile hayatını birleştirdiği düğünde Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ise dans pistinde adeta şov yaptı. İki futbolcu birlikte dans ederken o anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin dans ettiği anları beğeni yağmuruna tuttu.

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu

İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Arda Güler, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 00:27:38. #1.11#
SON DAKİKA: Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement