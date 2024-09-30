Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti

Geniş Video İzle

Kayserispor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın kalecisi Bilal Bayazit'in ayağından çıkan topu elle durdurup oyuna yeniden başlaması karşılaşmanın bile önüne geçti. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken, itirazda bulunan siyah-beyazlıların yedek kalecisi Ersin Destanoğlu sarı kart gördü. Tartışılan bu pozisyonla ilgili açıklama yapan Beşiktaş da penaltı kararı verilmemesine isyan etti.

30.09.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

KARTAL KAYRA TOPA ELLE DOKUNDU

Maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, kale vuruşunda topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a ayakla gönderdi. Kartal Kayra Yılmaz topu eliyle durdu ve sonra yeniden oyunu başlattı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken itirazda bulunan siyah-beyazlıların yedek kalecisi Ersin Destanoğlu da sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ İSYAN ETTİ

Bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri olurken, Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen" ifadelerini kullanıldı.

Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti
Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş\'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti

Ersin Destanoğlu, Atilla Karaoğlan, Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Burhan Akkoç:
    İmmobilenin pozisyonu penaltı diyenler? 188 8 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    penaltı 145 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    penaltının babası derler buna 134 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beş belli herşey ortada 85 6 Yanıtla
  • Osman Gelçik:
    iki penaltı güme gitmiş 71 3 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Kartal Kayra hangi takımdan gelmişti? 10 43 Yanıtla
  • Mustafa Turhan:
    5-0 olması gerekirken 3-0. 49 3 Yanıtla
  • Y:
    ağlamayın lan 8taşlılar ajax maçında nerdeydiniz derler adama ağlaklar 4 17 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    öyle rezalet olmaz 2 0 Yanıtla
  • Keriz Mex:
    Maçı 3-0 almışsın bide isyan mı ediyorsun? Bu nasıl cahillik. Nice takımların hakkını daha ağır şekilde yeniliyor hemde ne pahasına ama bisey yapılmıyor. Adamların teknik direktörü bile istifa etmiş sen Penaltı derdindesin daha ne diyim. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:44:24. #1.11#
SON DAKİKA: Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement