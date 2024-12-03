Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti

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BeIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Ünlü yorumcular, Osayi-Samuel'in pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş belirtti. İşte diğer pozisyonlar ve yorumlar...

03.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:54
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BeIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"Osayi-Samuel ceza sahası içinde topla oynuyor mu, penaltı kararı gerekir mi?"

Bahattin Duran: "O top ele, kola geliyorsa bu pozisyon saha çizgileri içerisinde penaltı diyeceğiz. Topun ele gelip gelmediğini ispat etmek gerekiyor. Bu açıdan ele geliyor gözüküyor. Bir başka açıda ele gelmiyor gözüküyor."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

"VAR'IN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Bülent Yıldırım: "Sekme bile olsa, sol kol yüksekte olduğu için, doğal olmadığı için kol, temas mutlaksa penaltı diyeceğiz. İhlal varsa, gol çizgisi kamerasından saha içinde. Açıları taradığımızda birinde oynama ihtimali varmış gibi görünüyor, birinde ispat edemiyorum. VAR'ın kararına saygı duyuyorum."

"ELE GELDİĞİ FİKRİ OLUŞMUYOR"

Deniz Çoban: "Bir açıdan bakınca ele geldiği fikri oluşmuyor bende. VAR hakemi 4 açıdan izlemiştir bunu. Bir yerde temas gibi gözükürken, diğer yerde farklı gözükebilir. Yanılmıyorsam bir Trabzonspor - Konyaspor maçıydı, böyle çok tartışılan bir elle oynama pozisyonu vardı, kamuoyunun ortak kanaati elle oynama yönündeydi. Bana gösterdiler, VAR ekranı 4'ü bölmüş, en net ele geldi diye gösterilen 2 açı var, başka bir açıda topla kol arasında 1 karış açıklık var."

"PENALTI DENEMEZ"

İsmail Yüksek'in ceza alanı içinde rakibine yaptığı müdahale penaltı gerektirir mi?

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

Deniz Çoban: "İsmail bastı ve bitti, bastıysa... Top oyuna girmedi."

Bülent Yıldırım: "Dikkatsiz bir temas, kontrolsüz temas olsa sarı karttan bahsedebiliriz. Top oyunda olmadığı için penaltı yok. Top oyun dışıyken müdahaleye penaltı diyemeyiz."

Bahattin Duran: "İsmail Yüksek ayağa bastı ama top oyunda değil. Teknik cezadan, penaltıdan bahsedemeyiz."

"VAR BUNU NASIL GÖRMEZ"

29. dakikada Becao'nun Arda'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Arda'nın forması mücadelede komple çıktı. Arda formasını giymeye çalışırken bir de çelme taktı. İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Rakibin formasını tutup çekti, top oyundayken rakibine çelme de taktı. VAR bunu nasıl görmez."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

"NET BİR PENALTI"

Deniz Çoban: "Önce karşılıklı mücadele. Sonra Arda'nın forması yukarı çıktı. Devam kararı yanlış, penaltı gerekir."

Bahattin Duran: "Önce ikisi de birbirini tuttu. Becao, ardından ısrarlı bir şekilde çekip formayı tutup çıkarttı. Formayı giymeye çalışırken sportmenlik dışı bir hareket yaparak Becao, rakibini düşürdü. Net bir penaltı."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS

"ÜÇÜNCÜ GOL İPTAL OLMALIYDI"

Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi faul var mı?

Bülent Yıldırım: "Mert Müldür faul yapıyor. Rakibin ayağına basıyor. Gol iptal edilmeliydi."

Bahattin Duran: "Faul var."

Deniz Çoban: "Pozisyon faul."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS
Penaltı mı değil mi? Osayi\'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti

Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emre Akcay:
    Kimmiş yapı meğerse filimin sonunda yapı hep yapıdan bahseden takımmış 17 19 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    Yapı FB için var 7 12 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    arkadaş herkes aynı fikirde birleşti diyorsunuz okudum haberi penaltı diyen var değil diyen var. Bu nasıl başlık bu nasıl haber. 16 2 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Bu kadar yanli olmayın son dakika. Etupsporun penaltisini kırmızı kartlari da haber etseydin. 11 4 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    acur efendi hadi bakalım açıklama bekliyoruz senin sorvayvirda hakemlik yaptığına benzemez bu işler ağlak acur. 6 6 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray ın oyuncusu eyüplü thimamın karnına tekme attı iki kere ayağına bastı davinson sancez oyundan atılmalıydı neden onu görmedinizde bu pozisyon u gördünüz aynı zamanda osayi topa elle dokunsa bile dışarıda çizgi dışında top eline değiyor 10 2 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    la bu nasil ayni fikirde birlesmek ?? 8 1 Yanıtla
  • Keriz Mex:
    Çizgi kamerasından topun dizden kola geldiğini ve dışarıdan cevrildigini gören var olabilirmi? Yarası olan gocunur derler... 1 0 Yanıtla
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