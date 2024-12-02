Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Spor

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti

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2-2 sona eren Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi. 21. dakikada Osimhen'in yerde kaldığı ve panaltı beklediği pozisyona ilişkin görüş paylaşan yorumcular Osimhen'in pozisyonu için ''devam'' kararını doğru buldu.

02.12.2024 08:00
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Dün akşam oynanan ve 2-2 biten Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.

21. dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Önce topa Osimhen dokundu, sonrasında da Claro net bir şekilde topla oynadı. Eyüpsporlu oyuncu, Osimhen'e basma ve darbede bulunmadı.

Bülent Yıldırım: Aynı şeyleri görüyorum. Çok çok riskli olmasına rağmen Claro, topa temas ediyor. Osimhen'in ilk etapta temas ettiği topun yönü değişti, Claro'nun temasıyla. Daha sonra yaptığı hamle de dikkatsiz bir müdahele değil. Futbol içinde küçük bir temas. Bu pozisyon devam eder.

Deniz Çoban: Penaltı değil.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen\'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti

Victor Osimhen, Galatasaray, Eyüpspor, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • veysel unlu:
    Buda alişti kendini atmaya. 1 3 Yanıtla
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