Penaltılarda Slovenya\'yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa\'nın rakibi oldu

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaştı. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmadan uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 galip ayrılan Portekiz, son 8 takım arasına kalmayı başardı.

120 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Portekiz ile Slovenya arasında oynanan EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında her iki takım da 90 dakika boyunca bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı. Uazatmalarda da gol sesi çıkmayınca tur atlayan tarafı penaltılar belirledi.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 105. dakikada Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kaleci Jan Oblak çıkardı. Ronaldo, ilk uzatma devresinin sona ermesiyle göz yaşlarını tutamadı. Portekizli yıldıza takım arkadaşları destek oldu.

PORTEKİZ PENALTILARLA TURLADI

Portekiz kalecisi Diogo Costa penaltılarda devleşirken, penaltı vuruşlarını 3-0 kazanan Portekiz çeyrek finale yükselen taraf oldu. Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltıları gole çevirirken, Slovenya'da ise Josip Ilicic, Jure Balkovec ve Benjamin Verbic, kullandıkları penaltıları kaçırdı.

RAKİP FRANSA

Slovenya'yı 120 dakikası 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 1-0'lık skorla Belçika'yı saf dışı bırakan Fransa ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç 5 Temmuz'da oynanacak.