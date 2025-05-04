Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı. Rashica'nın kullandığı kornerde topa eliyle müdahale eden Talisca, eski takımı Beşiktaş'a penaltı kazandırdı.
Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı. Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Gedson'un penaltıyı kullanmadan önce bir taraftarın Portekizli yıldıza lazer tutması dikkat çekti.
Penaltıyı kaçırdıktan dakikalar sonra Fenerbahçe savunmasının hatasını değerlendiren Gedson Fernandes takımını 1-0 öne geçirdi.
Son Dakika › Spor › Penaltının başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttular - Son Dakika
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