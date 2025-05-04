Penaltının başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttular - Son Dakika
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Spor

Penaltının başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttular

Penaltının başına geçen Gedson Fernandes\'e lazer tuttular

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya maçın 34. dakikasında Beşiktaş, Talisca'nın elle oynaması sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı ve penaltıyı kaçırdı. Ancak, Gedson'un penaltıyı kullanmadan önce bir taraftarın Portekizli yıldıza lazer tutması dikkat çekti.

04.05.2025 20:39
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı. Rashica'nın kullandığı kornerde topa eliyle müdahale eden Talisca, eski takımı Beşiktaş'a penaltı kazandırdı.

LAZER TUTULDU, PENALTI KAÇTI

Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı. Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Gedson'un penaltıyı kullanmadan önce bir taraftarın Portekizli yıldıza lazer tutması dikkat çekti.

DAKİKALAR SONRA GOLÜNÜ ATTI

Penaltıyı kaçırdıktan dakikalar sonra Fenerbahçe savunmasının hatasını değerlendiren Gedson Fernandes takımını 1-0 öne geçirdi.

İrfan Can Eğribayat, Gedson Fernandes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltının başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hüseyin Ülgülü:
    KORKAK FENEVBAHÇE 114 2 Yanıtla
  • 1837837:
    Allah’ın adaleti şaşmadı … İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR… 105 2 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    yaw yalan dolan haber 4 74 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    FB yi bu duruma düşürenler utansın. 31 2 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    tekrarlanmalı penaltı. kale arkasındaki taraftarlara da ceza verilmeli 24 1 Yanıtla
  • Berkehan Karaçay:
    korkak Fenerbahçe ENİNDE SONUNDA HAKEDEN KAZANIR. 20 1 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Ananın a.... Na tut da iyi görelim o lazeri o. Evladı 19 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAFTA YA ŞAMPİYON OLSAK MI YOKSA BIRAZ KOÇ YUMARTASI MI GECSEK 13 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Yavru şikeciler abi şikecilere bu yapilirmiydi 6 5 Yanıtla
  • 204101:
    Tespit edilmiş, şimdi o düşünsün... 10 0 Yanıtla
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