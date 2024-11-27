Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve şok bir şekilde 3-3 berabere kaldıkları Feyenoord maçı sonrası yüzündeki çizikler gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.
Son 15 dakikasına 3-0 önde girdiği maçta üst üste yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Pep Guardiola adeta çılgına döndü. Basın toplantısında yüzündeki çiziklerin kendisine sorulması üzerine başarılı teknik adam 'Tırnaklarımla yaptım. Artık kendime zarar vermek istiyorum' dedi. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.
Son Dakika › Spor › Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı - Son Dakika
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