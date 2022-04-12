Pep Guardiola kulaklarına inanamadı! Gazetecinin verdiği haberden sonra nutku tutuldu - Son Dakika
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Pep Guardiola kulaklarına inanamadı! Gazetecinin verdiği haberden sonra nutku tutuldu

12.04.2022 19:41

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisinden önce konuşan futbolcusu Fernandinho'nun "Daha fazla oynamak, düzenli forma giymek istiyorum. Brezilya'ya döneceğim." sözlerini basın toplantısında gazetecilerden öğrenen Katalan hoca şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Bunu bilmiyordum, duymamıştım. Haberi siz bana siz söylüyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorum ve göreceğiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Manchester City, deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak. Dev maç öncesi İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın basın toplantısında yaşadıkları gündeme oturdu.

"BREZİLYA'YA DÖNECEĞİM"

Manchester City'nin deneyimli orta sahası Fernandinho yaptığı açıklamada yaz aylarında takımdan ayrılmak istediğini belirtirken, "Evet, daha fazla oynamak, düzenli forma giymek istiyorum. Brezilya'ya döneceğim. Ailemle birlikte karar verdim. Benim için en önemli olan şey bu" dedi.

Pep Guardiola kulaklarına inanamadı! Gazetecinin verdiği haberden sonra nutku tutuldu
Pep Guardiola-Fernandinho

"BUNU BİLMİYORDUM"

Brezilyalı futbolcunun dediklerini canlı yayında öğrenen Pep Guardiola oldukça şaşırarak, "Bunu bilmiyordum, duymamıştım. Haberi siz bana siz söylüyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorum ve göreceğiz. Fernandinho, çok önemli, ona bu konuyu soracağım. Sezon sonunda konuşuruz. Belki ailesi yüzündendir, böyleyse çok sevinirim. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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Manchester City FC, Fernandinho, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pep Guardiola kulaklarına inanamadı! Gazetecinin verdiği haberden sonra nutku tutuldu - Son Dakika


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