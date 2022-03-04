Pep Guardiola, NATO ve Avrupa ülkelerine demediğini bırakmadı: Tamamen başarısızlık örneği - Son Dakika
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Pep Guardiola, NATO ve Avrupa ülkelerine demediğini bırakmadı: Tamamen başarısızlık örneği

04.03.2022 23:45
Pep Guardiola, NATO ve Avrupa ülkelerine demediğini bırakmadı: Tamamen başarısızlık örneği

İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, politikacıların Rusya-Ukrayna savaşını önlemekte başarısız olduğunu savundu. Dünyaca ünlü hoca yaptığı açıklamada, "Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği" dedi.

Guardiola, takımının 6 Mart Pazar günü Manchester United ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı değerlendirerek, NATO ve Avrupa ülkelerine sert ifadelerle yüklendi.

"MASUM İNSANLAR ACI ÇEKİYOR"

Deneyimli hoca yaptığı açıklamada, "Dünyanın her yerinde insanlar bireysel veya toplu olarak savaş karşıtı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Politikacılar bu yaşananları önleyebilirdi ama sonunda başarısız oldukları için savaş ortaya çıktı. Bunlar yaşanıyor çünkü savaşı önlemeyi başaramadılar ve tamamen başarısızlar. Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği." ifadelerini kullandı.

"DURUM GİTGİDE KÖTÜLEŞİYOR"

Takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun yaşananlardan dolayı her geçen gün daha fazla acı çektiğini de kaydeden İspanyol teknik direktör, "Ülkesine destek olmaya çalışıyor. Orada ailesi var. Durum gitgide kötüleşiyor. 8-9 gündür devam ediyor ve maalesef daha uzun sürecek gibi duruyor." yorumunu yaptı.

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Son Dakika Spor Pep Guardiola, NATO ve Avrupa ülkelerine demediğini bırakmadı: Tamamen başarısızlık örneği - Son Dakika


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