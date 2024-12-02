Pep Guardiola\'nın son hali içler acısı

Osman Bicer:

Olan kadıköy de 3 posta atarken de zıplıyofu kardeş. Siz yapı mapı diye diye inandırıldınız loser başkanlarınız sizi böyle böyle uyuttu. Hesap sorup bedel ödeteceğinize gitme sana muhtacız diye şarkılar söylediniz