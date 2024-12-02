Pep Guardiola'nın son hali içler acısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pep Guardiola'nın son hali içler acısı

Geniş Video İzle

Son haftalarda galibiyeti unutan ve dün Liverpool'a 2-0 yenilen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın üzgün hali futbolseverlerin dikkatini çekti.

02.12.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Manchester City ile sahasında karşılaştı. Liverpool, Manchester City'yi 2-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını açtı.

ÜZGÜN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran an ise Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın üzgün görüntüsü oldu. Guardiola'nın kafası aşağıda ve üzgün halleri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Pep Guardiola\'nın son hali içler acısı

Manchester United, Pep Guardiola, Manchester, Liverpool, Son Hali, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pep Guardiola'nın son hali içler acısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emrah Atak:
    Sen niye üzülüyorsun grall bir ton kupan başarın var olmayanlar başaramayanlar üzülsün 14 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Kokan buruk sonu da böyle olacak. Yeter ki yapı çöksün,Herşey adil olsun. Asıl o zaman görüşürüz. En ufak puan kaybında zıp zıp zıplıyor kokan buruk. Bunun yaşadığını yaşa kşm bilir ne hallere düşer. 6 6 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Olan kadıköy de 3 posta atarken de zıplıyofu kardeş. Siz yapı mapı diye diye inandırıldınız loser başkanlarınız sizi böyle böyle uyuttu. Hesap sorup bedel ödeteceğinize gitme sana muhtacız diye şarkılar söylediniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:25:02. #1.11#
SON DAKİKA: Pep Guardiola'nın son hali içler acısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.