Pep Guardiola'ya bir darbe de 30 yıldır birlikte olduğu eşinden - Son Dakika
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Spor

Pep Guardiola'ya bir darbe de 30 yıldır birlikte olduğu eşinden

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Manchester City'nin başında Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın, 30 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Cristina Serra ile yollarının ayrıldığı belirtildi.

14.01.2025 15:49  Güncelleme: 16:00
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Premier Lig devi Manchester City ile bu sezon hayal kırıklığı yaşayan başarılı antrenör Pep Guardiola'nın 30 yıldır birlikte olduğu eşi Cristina Serra ile ayrıldığı öğrenildi.

BARCELONA'DA YAŞIYORDU

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, çiftin Aralık ayında İspanya'dayken dostane bir şekilde ayrılma kararı aldığı belirtildi. Haberde, ayrılık kararına rağmen ikilinin ilişkilerinin "samimi, stabil ve dostane" olduğu vurgulandı. Cristina Serra'nın, moda sektöründeki kariyerine odaklanmak için yaklaşık beş yıldır Barcelona'da yaşadığı, ancak zaman zaman Londra'ya giderek Guardiola ile vakit geçirdiği ifade edildi.

Kariyerinde kabusu yaşayan Pep Guardiola'ya bir darbe de eşinden

11 YILDIR EVLİLER

Guardiola ve Cristina, 18 yaşında tanıştı. Guardiola, Cristina'nın ailesine ait olan Serra Claret adlı butik mağazada ünlü tasarımcı Antonio Miro için modellik yaparken Cristina ile tanıştı. Uzun yıllar birlikte olmalarına rağmen çift, 2014 yılında İspanya'da aile arasında düzenlenen özel bir törenle evlenmişti.

Pep Guardiola\'ya bir darbe de 30 yıldır birlikte olduğu eşinden

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Son Dakika Spor Pep Guardiola'ya bir darbe de 30 yıldır birlikte olduğu eşinden - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    PEP E MANITAMI YOK CELIS, FELIS, EMIS TAHRİŞ 7 7 Yanıtla
  • monşer null:
    para Var 9 1 Yanıtla
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