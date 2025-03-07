İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu ile karşılaştı. Nasiri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kartal'ın ekibi 1-0 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, henüz 15. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi. Persepolis formasıyla 5. lig maçına çıkan Serdar, ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.
İsmail Kartal önderliğinde ligde 6. maçına çıkan Tahran temsilcisi, bu sonuçla birlikte 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
Bu skorla beraber puanını 44'e yükselten Persepolis, 3. sıradaki yerini korudu ve maç fazlasıyla lider Tractor ile olan puan farkını 1'e indirdi. İsmail Kartal'ıb öğrencileri, bir sonraki hafta Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Chadormalu'yu Serdar Dursun'un golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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