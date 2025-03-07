İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Chadormalu'yu Serdar Dursun'un golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Chadormalu'yu Serdar Dursun'un golüyle 1-0 yendi

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İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu Chadormalu'yu Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Tahran temsilcisi, Kartal yönetiminde ligdeki 6. maçında da mağlup ayrılmayarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Serdar da 5. lig maçında ikinci golünü attı.

07.03.2025 21:08  Güncelleme: 23:09
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İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu ile karşılaştı. Nasiri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kartal'ın ekibi 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SERDAR'DAN

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, henüz 15. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi. Persepolis formasıyla 5. lig maçına çıkan Serdar, ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

İsmail Kartal önderliğinde ligde 6. maçına çıkan Tahran temsilcisi, bu sonuçla birlikte 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

LİDERE YAKIN TAKİP

Bu skorla beraber puanını 44'e yükselten Persepolis, 3. sıradaki yerini korudu ve maç fazlasıyla lider Tractor ile olan puan farkını 1'e indirdi. İsmail Kartal'ıb öğrencileri, bir sonraki hafta Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.

İsmail Kartal\'ın takımı Persepolis, Chadormalu\'yu Serdar Dursun\'un golüyle 1-0 yendi

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Chadormalu'yu Serdar Dursun'un golüyle 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bud Clifford:
    ismail kartal allahımız serdar dursun peygamberimiz sallallahu aleyhü sellemimiz 5 91 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Bir Galatasaraylı olarak İsmail hocama ve Serdar kardeşime başarılar diliyorum 78 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FENEV ADAMIN DEĞERİNİ BİLEMEDİNİZ 17 9 Yanıtla
  • Osman Simsek:
    sizinle Gurur duyuyorum 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Chadormalu'yu Serdar Dursun'un golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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