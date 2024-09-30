Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi - Son Dakika
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Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, maçın ardından yaptığı peş peşe paylaşımlarla hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Siyah beyazlı takım, Ciro Immobile'nin 83. dakikada Attamah ile girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti.

30.09.2024 22:44
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından peş peşe yaptığı paylaşımlarla karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

ATİLLA KARAOĞLAN PAYLAŞIMI GELDİ

Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu Ciro Immobile'nin penaltı pozisyonu başta olmak üzere hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu. Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı. Kartal, bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi
Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi

PENALTI POZİSYONUNU DA PAYLAŞTILAR

Beşiktaş'ın yaptığı diğer paylaşımda penaltı beklenen pozisyon yer aldı. Ciro Immobile ve Attamah'ın girdiği pozisyonun ardından Beşiktaş cephesi penaltı kararı bekledi. Hakem Karaoğlan devam kararını verdi. Maçın ardından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi
Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş\'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi

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Son Dakika Spor Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Sadece Beşiktaş:
    TFF YE GALATASARAYA İNAT ONLARIDA EZE EZE YENEREK ŞAMPİYON KARTAL YAZDIRACAĞIZ . 106 53 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü:
    Kuşlar kendini boeing mi zannediyor 9 32
    Feyzullah Akbulut:
    Eze eze ajaxı yendiniz zaten 13 19
  • Türk Ak:
    Bence pen6 yok 19 89 Yanıtla
    Uçan Adam:
    Gözünde ki gözde,kafatasının içinde ki ne acaba? Allah yardım etsin 10 0
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ DÜŞMANLARINI PERİŞAN EDECEĞİZ 69 35 Yanıtla
    Alparslan Dövücü:
    Uyduruktan penaltı ile mi tinerci :))) 6 16
  • Talat Yelbuz:
    Hakem yetmedi şimdide rakip takım futbolcu lari yoksa kuşlar hikaye 4tas olduklarında gördük 15 45 Yanıtla
    VillaUmut:
    Bir kere de kendin at o golleri, sonra taş koy :) 1 1
    Aslı Sebla:
    Galatasaray beş, evde kaç? 2 0
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