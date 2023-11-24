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Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi - Son Dakika

Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi

Real Madrid'de peş peşe 3 sakatlık yaşayan Arda Güler için karar verildi. Milli yıldızı başka bir takıma kiralamayı düşünmeyen Real Madrid, aksine genç futbolcunun üzerine titreyecek. İspanyol basınında çıkan haberde, ''Bir sakatlık daha Arda Güler'in kalbine bıçak saplanması anlamına gelecek'' ifadeleri kullanıldı.

24.11.2023 - 15:24,  Güncelleme: 15:45
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eflatun-beyazlıların formasını henüz hiç giyemedi. Son sakatlığı sonrası büyük yıkım yaşayan genç yıldıza, Real Madrid'den tam destek geldi. Futbolcuyu hiçbir şekilde kiralamayı düşünmeyen Madrid, aksine Arda'nın üzerine titriyor.

"KALBİNE BIÇAK SAPLANMASI ANLAMINA GELECEK"

Defansa Central'de yer alan habere göre, "Sakatlığını bir kez daha nüksetmesi, bacaklarından çok zihinsel olarak acı çeken bir çocuğun kalbine gerçek bir bıçak saplanması anlamına gelecektir." ifadeleri kullanıldı. Bu nedenle eflatun-beyazlılarda Arda Güler'e özel ilgi gösterildiği ifade edildi. Bayer Leverkusen'nin genç yıldızı kiralama teklifini de değerlendirmeye almayan Madrid'de Arda'nın takım için özel bir yetenek olduğunu düşünülüyor.

"UMARIM BİR AN ÖNCE TOPARLANIR"

Ancelotti son sakatlığı sonrası Arda Güler ile ilgili olarak, "İlk sakatlığı menisküs yırtığıydı. Ameliyat oldu ve çoğu zaman iyileşme sürecinde kas problemleri yaşayabiliyorsunuz. Real Madrid'deki geleceği çok güzel olacak. O çok yetenekli bir futbolcu. Hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ve bu sadece bir kas problemi. Arda Güler'in geleceğinden şüphemiz yok. Umarım bir an önce toparlanır." ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi - Son Dakika
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