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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor - Son Dakika

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor

03.10.2021 13:11
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor, System.String[]

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, seyirci etabıyla devam ediyor.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, seyirci etabıyla devam ediyor.

Karabük Off-Road Kulübünce (KARDOFF) Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda düzenlenen yarışların ikinci gününde ikili kalkış formatındaki seyirci etabı yapılıyor. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla 3 kilometrelik etabı, 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarını bugün tamamlayacaklarını söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Kaya, yarışların kazasız bitmesini temenni etti.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor

Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor - Son Dakika
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