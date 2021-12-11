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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı

11.12.2021 16:36
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta başladıGençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda...

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin farklı kentlerinden 21 araçla 2'si kadın 42 sporcu katıldı.

Yarışlarda sporcular, bugün 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra ilk günü tamamlayacak. Yarın da saat 09.30'dan itibaren 1,8 kilometrelik seyirci etabı 3 kez geçildikten sonra "2021 Türkiye Off-Road Şampiyonu" belli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın ulusal ve uluslararası etkinliklerle adından söz ettiren bir şehir olduğunu belirtti.

Son ayak yarışlarına katılan 21 takıma başarı dileklerinde bulunan Güngör, "Bu final, bu yarışma Kahramanmaraş'a çok yakışıyor. Önümüzdeki süreçte gerek off-road gerek diğer spor alanlarında Kahramanmaraş'ta çok farklı etkinlikleri görmüş olacağız. Bütün off-road ve sporseverleri Kahramanmaraş Kapıçam Tabiat Parkı'na davet ediyoruz." diye konuştu.

TOSFED Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz da Kahramanmaraş'taki yarışların şampiyonadaki sporcular için önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Çünkü puanlar birbirine çok yakın. Sınıfların birinci, ikinci ve üçüncülerini ilan edeceğiz. Onun için her etap derecelere bakıyoruz, birbirine çok yakın devam ediyorlar. Etap kurgusu da çok güzel. Bu yarıştan bir süre sonra da Akdeniz Kupası'nın üçüncü ayağı yine Kahramanmaraş'ta olacak. Otomobil sporlarının bir yeri ve evi oldu burası." ifadelerini kullandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika
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