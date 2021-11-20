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Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı - Son Dakika

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

20.11.2021 14:55
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak yarışları Sakarya'da başladı.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak yarışları Sakarya'da başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve 54 Otomobil Sporları Kulübünce Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda düzenlenen şampiyonaya 28 araç ve 56 pilot katıldı.

"Orman" etabıyla başlayan şampiyonada sporcular, 10 kilometrelik parkurda kıyasıya yarışıyor.

Şampiyona, yarın Adapazarı Karaköy Spor Ada Vizyon Projesi alanında yapılacak "seyirci" etabıyla sona erecek.

54 Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Bilal Bakan, yaptığı açıklamada, şampiyonanın iki gün süreceğini ifade ederek, "Bugün 'orman' yarın da 'gösteri seyirci' etabımızı yapacağız. Güzel bir seyir ve ortam var. Otomobil sporları, son yıllarda yükselen bir spor dalı. Talepler çok fazla. Her yıl katılım çoğalıyor. İnşallah güzel yapılan tesislerimizle çok daha fazla katılımcıyı bu spora gönül verdireceğiz." diye konuştu.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Otomobil, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı - Son Dakika Spor


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