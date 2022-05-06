PFDK'dan Elazığ takımlarına ceza - Son Dakika

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığ'ın TFF 3. Lig'de mücadele eden takımları Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan FK'ya çeşitli cezalar verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta prestij maçlarına çıkan HD Elazığ Karakoçan FK'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Elazığspor'a Bursa Yıldırımspor'la deplasmanda oynanan maçtan ötürü 4 bin TL para cezası verildi. HD Elazığ Karakoçan FK Teknik Sorumlusu Ender Çınar ise Kuşadasıspor maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle sezonun son haftasında deplasmanda oynanacak olan 68 Aksaray Belediyespor maçında kulübede olamayacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığspor Kulübünün, 01.05.2022 tarihinde oynanan Bursa Yıldırım Spor-Elazığspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle 4 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK teknik sorumlusu Ender Çınar'ın, 01.05.2022 tarihinde oynanan Harput Dibek Elazığ Karakoçan Fk-Kuşadasıspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ