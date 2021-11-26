PFDK'dan Fatih Terim'e 6 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 6 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Hatayspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Hatayspor- Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi İsmail İşçi'nin, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Hatayspor- Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GZT Giresunspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor- Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında 12 yaşından küçük kişilerin aileleri ile birlikte stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Hilal Çakır'ın, talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Elif Karabaş'ın, talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe antrenörü Bülent Yaşar Esen'in, 22.11.2021 tarihinde oynanan Kayserispor - Göztepe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 22.11.2021 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübünün, 21.11.2021 tarihinde oynanan Konyaspor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü görevlisi İsmail Üstün'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Lucas Rodrigo Biglia'nın, 21.11.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Vegar Eggen Hedenstad'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın 21.11.2021 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 205, 206, 105, 106, 107, 108, DOĞU TRİBÜN 112, 114, DOĞU VIP TRİBÜN 211, 212, 213, 214, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121, 221, 220, 219, BATI VIP TRİBÜN 202 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜN 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU TRİBÜN 114 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, foto muhabirinin akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasarayidarecisi Rezan Epözdemir'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Rezan Epözdemir'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Rezan Epözdemir'in, müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL