Üye Girişi
PFDK'dan Fatih Terim'e 6 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan Fatih Terim'e 6 maç ceza

26.11.2021 01:29
PFDK'dan Fatih Terim'e 6 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 6 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 6 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Hatayspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Hatayspor- Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi İsmail İşçi'nin, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Hatayspor- Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GZT Giresunspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor- Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında 12 yaşından küçük kişilerin aileleri ile birlikte stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Hilal Çakır'ın, talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Elif Karabaş'ın, talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe antrenörü Bülent Yaşar Esen'in, 22.11.2021 tarihinde oynanan Kayserispor - Göztepe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 22.11.2021 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübünün, 21.11.2021 tarihinde oynanan Konyaspor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü görevlisi İsmail Üstün'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Lucas Rodrigo Biglia'nın, 21.11.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Vegar Eggen Hedenstad'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın 21.11.2021 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 205, 206, 105, 106, 107, 108, DOĞU TRİBÜN 112, 114, DOĞU VIP TRİBÜN 211, 212, 213, 214, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121, 221, 220, 219, BATI VIP TRİBÜN 202 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜN 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU TRİBÜN 114 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, foto muhabirinin akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasarayidarecisi Rezan Epözdemir'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Rezan Epözdemir'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Rezan Epözdemir'in, müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türk Lirası, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Fatih Terim'e 6 maç ceza - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
01:20 Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'da karşımıza çıkabilecek olası rakipler
01:09 Bakan Elvan'ın yerine geçeceği iddia edilen Nureddin Nebati gece yarısı arka arkaya paylaşım yaptı
01:03 Alman polisler arasında ırkçı yazışmalar bulundu: Dün bir Türk'ü tekmeledim
01:00 Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne veda etti
00:18 İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde 5 gün boyunca yağmur yağacak, 9 ilde de kar yağışı öngörülüyor
00:13 Son Dakika: Galatasaray'ın en mutlu günü kabusa döndü! Fatih Terim'e ve kulübe ağır derbi cezası
00:10 Ryan Babel, Marsilya'ya attığı gole kendisi bile şaşırdı: Torunlarıma anlatacağım
23:53 Rusya'da kömür madeninde patlama: 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere toplamda 52 ölü
23:52 Galatasaray'a yan bakılmıyor! Aslan, Avrupa kupalarında yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti
23:25 Soyunma odası bu diyalogla yıkıldı! Kerem, hocası Fatih Terim'e gönderme yaptı
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 01:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: PFDK'dan Fatih Terim'e 6 maç ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement