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PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

02.12.2021 22:02
PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası- Necip Uysal'a 2 maçtan men - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Göztepe maçında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle...

Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası

- Necip Uysal'a 2 maçtan men

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Göztepe maçında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasına çarptırılırken, Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası aldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde: "1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 27.11.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN ALT 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu TAYFUR BİNGÖL'ün, 27.11.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu HAKAN KUTLU'nun, 26.11.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu HAKAN KUTLU hakkında, tedbire uymaması nedeniyle dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu NECİP UYSAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN ALT D, DOĞU TRİBÜN ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,8- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, 220, DOĞU TRİBÜN 213 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,9- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İrfan Can Kahveci, Para Cezası, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza - Son Dakika
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