PFDK\'dan Mourinho\'ya ceza yok, Günay Güvenç\'e 1 maç men

PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray kalecisi Günay Güvenç için karar çıktı.

İşte yapılan açıklama;

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.03.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.