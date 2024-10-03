PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza - Son Dakika
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PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza

PFDK\'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi\'ye çok konuşulacak ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcu Michy Batshuayi'ye 117 bin TL para cezası verildi. Buruk, Kasımpaşa maçındaki tehdidi nedeniyle, Batshuayi ise Fenerbahçe derbisindeki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

03.10.2024 21:21
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcu Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak bir ceza verdi.

117'ŞER BİN LİRA PARA CEZASI ALDILAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılıların golcüsü Michy Batshuayi'ye 117 bin TL para cezası verildi.

PFDK'NİN GALATASARAY AÇIKLAMASININ TAMAMI

PFDK'den yapılan açıklamada Galatasaray ile ilgili kısmın tamamı şöyle;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MICHY BATSHUAYI'nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kara verilmiştir"

BURUK TEHDİTTEN SEVK EDİLMİŞTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki tehdidi nedeniyle, Michy Batshuayi ise Fenerbahçe derbisindeki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

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Son Dakika Spor PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    iki yıl üst üste eze eze ŞAMPİYON OLURSAN DÜŞMANLARIN ÇOĞALIR NORMAL! 32 53 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    Tehditten gidiyo PFDK'ya 117 bin ceza vermişler. Ödül verseydiniz 63 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    alnindna opmusler gene. saka gibi vallaha saka gibi. 50 14 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Ödül verseydiniz daha iyiymiş!!! 48 12 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    bumudur yani tehdidin karşılığı çerez parası 43 11 Yanıtla
  • Emin Erol:
    maç cezası verin para değil 3 maç olması lazım 36 13 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    survivorcu'nun ağzıyla iş yapmıyormuş hacıosmanoğlu, kuşlarr :-) 10 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK YA İSTİFA ET, YADA YÖNETİM BU ADAMI BU AKSAM ORADA BIRAKIN, ALLAH SENI NASIL BILIYORSA OYLE YAPSIN SEN BERKAN DAN NE BEKLIYORSUN 10 4 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Kesin lan sesinizi fb deyken bu adam ceza bile almadı gs ye gelincemi ceza veriliyor 3 3 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Bu ne rezillik RFS kimdir, bu oyunla mı kupayı alacağız. Avrupa'da hiç yokuz. Okan Buruk defol git lütfen 5 1 Yanıtla
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