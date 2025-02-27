Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası - Son Dakika
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Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin cezalarını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 1 maç men cezasına çarptırdı.

27.02.2025 21:43
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray- Fenerbahçe derbisine ilişkin cezalarını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 1 maç men cezasına çarptırdı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MOURINHO

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına gelerek müsabakanın orta hakemine yönelik kullandığı ifadeler ve hemen akabinde, müsabakanın 4. hakemi olan Türk hakeme yönelerek onun nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi suretiyle Türkiye'deki futbol faaliyetinin marka değerini tahkir eden sevke konu eylem ve söylemleri dikkate alınarak FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, müsabaka sonrası basın toplantısında gerçekleştirilen ve sevke konu edilen ifadeleri her ne kadar Kurulumuza FDT'nin 41. Maddesi kapsamında sevk edilmiş ise de, yapılan açıklamanın "hakaret" disiplin ihlalinin unsurlarını tam olarak taşımadığı ancak açıklamaların mahiyeti dikkate alınarak rakip takım mensuplarına yönelik kullanılan ifadelerin, sarf edilmesinde zorunluluk bulunmayan, spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı bir içerik taşıdığı, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler içerdiği bu haliyle sportmenliğe aykırı bir eylem olarak nitelendirildiği, eylemin basın toplantısı yoluyla gerçekleştirildiği dikkate alınarak FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir.

OKAN BURUK

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Jose Mourinho\'ya 4, Okan Buruk\'a 1 maç men cezası

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Son Dakika Spor Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferdi Özkent:
    yazıklar olsun şikebahceyi yine kıyak geçildi ülkede. sürgün yemesi lazımdı aglak bunak 21 33 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Burda bile kollanıyor. Örgüt kırıntısı olmasının avantajı mi acaba ? 19 12 Yanıtla
  • Sertan Yorulmaz:
    itiraz ile 2 maça iner 4 maç 13 10 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    ne yaptın federasyon adam şimdi ağlayacak 8 10 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Kimin daha çok suçlu olduğu belgelendi 5 12 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    TELEVOLE ACUN çözer bu işi... 10 6 Yanıtla
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