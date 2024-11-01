PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti

Spor

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Kuruldan yapılan açıklamada, "ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi BEDİRHAN DURAK'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz yasa dışı bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."