PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti - Son Dakika
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Spor

PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti

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PFDK, yasa dışı bahis reklamı nedeniyle Adana Demirspor yöneticisi Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası verdi.

01.11.2024 11:53  Güncelleme: 12:01
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis reklamı sebebiyle kurula sevk edilen Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Gaziantep FK yöneticilerinin cezalarını açıkladı.

HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI ALDILAR

Kuruldan yapılan açıklamada, "ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi BEDİRHAN DURAK'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz yasa dışı bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti

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Son Dakika Spor PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Cem Büyük:
    Malum kulube ceza yok. Yatacak yerinizde yok. Adalette yok. 56 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    galatasaraya ceza vermediler bunlarada vermezler burası Türkiye ADALET YOK 51 9 Yanıtla
  • Ayhan Cansever:
    galatasaraya ceza vermeye totonuz yemedi galiba 46 7 Yanıtla
  • Osman Aydoğan:
    HERKES HADDİNİ BİLSİN GALATASARAY DİYE YAZILIR TÜRKİYE DİYE OKUNUR O KADAR.AKILLI OLUN YALI BESİNİN GAZINA GELMEYİN BABANIZ GALATASARAY. 25 26 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Galatasaray’a kuşların gücü yetmez ikisi birleşse yine GALATASARAY’ın büyüklüğüne ulaşamazlar.. 23 21 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    ADALETİNİZ BATSIN TÜRKİYEYE GETİREN MALUP KULÜBE CEZA YOK 28 7 Yanıtla
  • Yusuf KORKMAZ:
    ferhat boşkeser salıdan beri sesin çıkmıyordu yeni yeni çik çiklemeye başlamışsın yine 14 6 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    fetösaray a ceza yokmu. adam öldü gitti artık korkmayın tekrar canlanıp gelmez. gömdüler 10 3 Yanıtla
  • Erol Saglam:
    Himmet ve dua ya niye ceza vermediniz 12 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    En alasını gs yaptı, onu es geçmişler. Sebep??? 3 2 Yanıtla
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