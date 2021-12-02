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PFDK kararları - Son Dakika

PFDK kararları

02.12.2021 22:39
PFDK kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Aynı müsabakada kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'a 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya birer maç men ve 13'er bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük'e 82 bin lira, Göztepe'ye ise 57 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Yeni Malatyasporlu bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.

Göztepeli oyuncu Atakan Rıdvan Çankaya hakkında ise rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesine karşın isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Osman Zeki Korkmaz'a 4 maç men

PFDK, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'a 4 maç men cezası verdi.

Sarı-siyahlı takımın Denizlispor ile oynadığı müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti sebepleriyle Korkmaz'a 4 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ankara Keçiörengücü'ne 16 bin lira para cezası verildiği, başkent temsilcisinin bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının ise bloke edileceği aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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