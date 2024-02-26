PFDK\'dan Mauro Icardi\'ye 1 maç ceza!

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DERBİDE SAHADA OLACAK

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği maçta cezasını çekecek olan Arjantinli, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.