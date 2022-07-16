Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi

Barcelonalı taraftarlar, Shakira'yı aldatan Pique'ye tepki göstermeye devam ediyor. Bir grup insan, arabasında seyir halinde olan Pique'ye, Shakira şarkısı açıp dinletti ve bu anları kayda aldı. Video milyonlarca kez izlendi.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. İhanet iddiasının ardından ünlü çift, yollarını ayırma kararı almıştı. Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz. Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.