Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi - Son Dakika
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Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi

16.07.2022 16:49
Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi

Barcelonalı taraftarlar, arabasında seyir halinde olan Pique'ye, Shakira şarkısı açıp dinletti. Aynı zamanda taraftarlar bu anları kayda aldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntü milyonlarca kez izlendi.

Barcelonalı taraftarlar, Shakira'yı aldatan Pique'ye tepki göstermeye devam ediyor. Bir grup insan, arabasında seyir halinde olan Pique'ye, Shakira şarkısı açıp dinletti ve bu anları kayda aldı. Video milyonlarca kez izlendi.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. İhanet iddiasının ardından ünlü çift, yollarını ayırma kararı almıştı. Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz. Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Gerard Piqué, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi - Son Dakika
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