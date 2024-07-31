Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez\'e resmi teklif yaptı

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Transfer çalışmalaerını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, son olarak İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen Guido Rodriguez'i gündemine aldı.

BONSERVİSİ ELİNDE, TEKLİF YAPILDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen ve bonservisi elinde olan Rodriguez'e resmi teklif sundu. Real Betis ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha ile anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Guido Rodriguez

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Guido Rodriguez, veda ettiği Real Betis'te yaklaşık olarak 5 sezon forma giydi. Yeşil-beyazlı takımla toplamda 173 maça çıkan Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 4 de asist yaptı.