Transfer çalışmalaerını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, son olarak İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen Guido Rodriguez'i gündemine aldı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen ve bonservisi elinde olan Rodriguez'e resmi teklif sundu. Real Betis ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha ile anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Guido Rodriguez, veda ettiği Real Betis'te yaklaşık olarak 5 sezon forma giydi. Yeşil-beyazlı takımla toplamda 173 maça çıkan Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 4 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)