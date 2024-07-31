Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı - Son Dakika
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Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı

Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez\'e resmi teklif yaptı

Fred'in sakatlanmasıyla birlikte orta saha transferine öncelik veren Fenerbahçe, son olarak Real Betis'te forma giyen ve bonservisi elinde olan Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı. Arjantinli yıldızın teklifi kabul etmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

31.07.2024 17:29
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Transfer çalışmalaerını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, son olarak İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen Guido Rodriguez'i gündemine aldı.

BONSERVİSİ ELİNDE, TEKLİF YAPILDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen ve bonservisi elinde olan Rodriguez'e resmi teklif sundu. Real Betis ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha ile anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
Guido Rodriguez

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Guido Rodriguez, veda ettiği Real Betis'te yaklaşık olarak 5 sezon forma giydi. Yeşil-beyazlı takımla toplamda 173 maça çıkan Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 4 de asist yaptı.

Real Betis, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Lutfi Kürkçü: 173 maçta 9 gol 4 asist yapan oyuncumu 20 milyon Euro…gerçekten müthiş istatistik tam fenere layık oyuncu 9 9 Yanıtla
    Mehmet emin Sanduvac: Bu golcü değil orta saha sanırım 8 yada 6 numara 5 2
  • Feti Ahmet ÖZAY: skorer orta saha lazimm 2 1 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: ÇOK ÇOK ÇOK İYİ ADAM OLMASINI ÇOK İSTERİM AMA ZOR 2 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: fwrdiyi orayacek kardesimm adam gercek 10 numara zaten 1 0 Yanıtla

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