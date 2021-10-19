Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak maçta Sporting'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. Saat 19.45'te başlayacak maçta siyah-beyazlılarda sakatlık dönen yıldızlar Teixeira ve Pjanic ilk 11'de olacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi
Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.
Son Dakika › Spor › Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor