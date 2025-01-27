Polonyalı hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip - Son Dakika
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Polonyalı hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip

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FIFA kokartı taşıyan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbiyi yönetmek istediğini belirtti. Marciniak, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslar Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçildi.

27.01.2025 13:24  Güncelleme: 13:35
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FIFA kokartı taşıyan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbiyi yönetmeye talip oldu.

TV100'den Ersin Düzen'in " Türkiye'den böyle bir davet gelse nasıl bakırsınız?" sorusuna Marciniak, "Böyle bir davet gelmeden, böyle bir gündem olmadan bir şey söylemek istemem." cevabını verdi.

Ersin Düzen'in "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yabancı hakem tarafından yönetilecek gibi duruyor. Siz düşünür müsünüz?" sorusuna ise "UEFA'da bir maç veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa, ben de görevlendirilmeyeceksem ben tabii ki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." cevabını verdi.

SON DÜNYA KUPASI FİNALİNİ YÖNETTİ

44 yaşındaki Polonyalı hakem Marciniak, Arjantin ile Fransa arasında Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çaldı.

Polonyalı Hakem Szymon Marciniak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ YÖNETTİ

2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter araısnda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.

2023 VE 2024 YILINDA DÜNYANIN EN İYİ HAKEMİ SEÇİLDİ

Szymon Marciniak, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslar Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçildi.

Polonyalı hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip

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Son Dakika Spor Polonyalı hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ankaragüçlüyüz:
    tüm liglerin tüm hakemleri yabancı olmalı. bizi küçük takımlarla karıştırmayın, bizim sabrımızı sınadığınızda taraftarımızın başı yanıyor. paf takım maçları dahil yabancı hakem gelmeli. 51 2 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Angaragtlü ne koymuş BEŞİKTAŞ sana ama. Her lafındayız. Bu arada siz küçük takım bile değilsiniz. Hiç bir kulüp size benzemek istemez. 6 41 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Acun poku veya Koç iti bile yönetse maçı farketmez biz galip geliriz BABANIZ GALATASARAY 26 18 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bize uyar fener düşünsün! 21 13 Yanıtla
  • Elif2016:
    ali koç orta hakem acur var hakemi olsun biz raziyız 24 7 Yanıtla
  • Ali Veli:
    bütün maçları yabancı hakemler yönetmeli. var da dahil. hata da yapsa art niyet aranmaz 24 1 Yanıtla
  • Ademb Baran:
    tamam oda fetosaraydan para alıp köşeyi dönecek :) 9 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    galatasaray Beşiktaş ve fenerbahçe derbilerini kaybedecek bu yorumu not edin extradan 5 puan daha kaybedip şampiyonluğu FBJK'ye kaptıracak 0 15 Yanıtla
  • Ali selçuk Yıldız:
    Türkiye Ligindeki Zirvede Yarışı içinde olan 5 takım ile küme düşme yarışı veren takımların ken arasındaki maçları yabancı hakemler yönetmeli... hatta türkiye liginde tff kapatılıp FİFA ile anlaşılıp belli bir ücret karşılığında tüm maçları FİFA nın atadığı bir hakem yönetmeli ve hakemler maçtan bir önceki gece kuluplere mail üzerinden iletilmeli..... yoksa bu lig toparlanamaz ve avrupada başarı gelmez 7 0 Yanıtla
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