Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede - Son Dakika
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Spor

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede

Portekiz\'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede

Benfica'da forma giyen Bizim Çocuklar Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, takımlarını taşımaya devam ediyor. Portekiz Ligi'nin 6. haftasında oynanan Boavista maçında Kerem 2 asist birden yaparken, Orkun da ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri sarsmayı başardı.

23.09.2024 23:08
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Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Boavista'ya konuk oldu. Performanslarıyla takımlarını sırtlayan Bizim Çocuklar, bu karşılaşmada da sahneye çıkmayı başardı.

KEREM BU KEZ ASİST YAPTI

Benfica'ya yeni transfer olan ve ilk 2 maçında da gol atmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, skor katkısı vermeye devam ediyor. Kerem, 11. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

ORKUN FİLELERİ HAVALANDIRDI

Kerem ile birlikte skor yapmaya devam eden diğer bir milli futbolcumuz Orkun Kökçü de 31. dakikada takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Orkun'un golünde de asisti yapan isim, ilk golde olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu oldu.

İşte Kerem'in asistiyle Orkun attığı gol;

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
GÖRÜNTÜ: S SPORT
Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
GÖRÜNTÜ: S SPORT

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Portekiz, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilişim Hurda:
    Tebrikler bizim çocuklar başarılarınız daim olsun inşallah 29 0 Yanıtla
  • Ademdeger:
    Galatasaray kerem akturk oğlunun kıymetini bilemedi daha çok arayacak yeni gelen maskeli den 2 kat daha iyi 17 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Maşallah 21 0 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    maç daha bitmedi 60'ıncı dakika şu an 6 0 Yanıtla
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