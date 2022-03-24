A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi - Son Dakika

- A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi

PORTO - Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı Dragao Stadyumu'na geldi.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto'da Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala A Milli Takım'ı taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.