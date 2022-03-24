A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi

24.03.2022 18:47

- A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı Dragao Stadyumu'na geldi.

- A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi

PORTO - Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı Dragao Stadyumu'na geldi.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto'da Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala A Milli Takım'ı taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi
A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi
A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi

YORUMLAR
500
A Milli Takım, Portekiz maçı hazırlıklarına başladı A Milli Takım, Portekiz maçı hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda TV+ ekranlarında A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda TV+ ekranlarında

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
21:16 Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:15 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın kimyasal tehdidini yanıtladı: Karşılık veririz!
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 İzmit depreminin molozlarından 9 aylık bebek olarak kurtarıldı, Galatasaray'ın yıldızı oldu: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun az bilinen hikayesi!
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Sarı Kanarya'da deprem gibi kararlar: Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 22:01:49. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Dragao Stadyumu'na geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement