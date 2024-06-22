EURO 2024'e galibiyetle başlayan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olunca gözler gruptaki son maça çevrildi.
İkinci maçlar sonucunda F Grubu'nda puan durumu şöyle;
İkinci maçlar sonucunda Portekiz, F Grubu'nu lider tammalamayı garantiledi. Portekiz'e yenilen A Milli Takımımız'da gözler Çekya maçına çevrildi. Turnuvadaki kaderimizi Çekya maçından çıkacak sonuç belirleyecek.
Çekya maçındaki ihtimaller;
Son Dakika › Spor › Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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