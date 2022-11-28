Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı? - Son Dakika
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Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı?

28.11.2022 23:38
Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı?

Portekiz'in Uruguay'a attığı gol dünyada tartışma konusu oldu. Bruno Fernandes'in açtığı ortaya Cristiano Ronaldo yükselip kafasını uzattı. FIFA, Ronaldo'ya yazdığı golü 6 dakika sonra Bruno Fernandes'e verdi. Ronaldo'nun yükseldiği pozisyon futbolseverler tarafından santim santim incelendi.

Dünya Kupası'nda Portekiz- Uruguay maçında atılan ilk gol herkesi ikiye böldü. Portekiz, 54. dakikada 1-0 öne geçti. Gol Cristiano Ronaldo'ya yazıldı.

Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı?

FIFA GOLÜ ALDI

Ronaldo, Bruno Fernandes'in açtığı ortaya kafasını uzattı. Kaleci önündeki Ronaldo'nun şaşırtması sebebiyle müdahalede bulunamadı. FIFA, golü Cristiano Ronaldo'ya yazdı.

Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı?

BRUNO'YA GİTTİ

Yaklaşık 6 dakika sonra gol Bruno Fernandes'e yazıldı. Pek çok futbolsever bu karara tepki gösterdi. Ronaldo'nun golü attığına dair hayli yorum yazıldı. Futbolseverler Ronaldo'nun pozisyonunu adeta santim santim inceledi.

Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı?
Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı?
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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm dünya bu pozisyonu tartışıyor! Gol Ronaldo'ya mı yazılmalı? - Son Dakika
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