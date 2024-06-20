Portekiz\'in yıldızından Arda Güler\'e olay sözler: Fikrim yok

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
A Milli Takımımız hakkında konuşan ve Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz." dedi.
Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.
Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında da konuşan Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız" dedi.
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