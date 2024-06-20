Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok - Son Dakika
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Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok

Portekiz\'in yıldızından Arda Güler\'e olay sözler: Fikrim yok

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Milli yıldızımız Arda Güler hakkında da konuşan Jota, ''Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok'' dedi.

20.06.2024 23:03
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Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE ALAN VERMEYECEĞİZ"

A Milli Takımımız hakkında konuşan ve Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE ÇEKYA'DAN DAHA İYİ BİR TAKIM"

Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER HAKKINDA FİKRİM YOK"

Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında da konuşan Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mahmut Karakuş: arda sendeyiz kardeşim, tanıt kendini arkadaşa?? 64 5 Yanıtla
    ferhat eser: oğlum uçmayın bukadar komik olmayın 7 28
  • Mehmet AYDIN: ne var bu Arda gulerde başka futbolcumu yok medya şişirmesi odan daha iyisi var.Hakan Çalhanoğlu ondan neden bahsedilmiyo ona anlam veremiyorum 7 30 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar: Maçta tanırsın kardeşim bi daha da unutmazsın. 30 1 Yanıtla
  • barış özcan: Fazla beklemeyeceksin tanımak için, 2 gün sabret aslan parçası. 26 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Umarım cumartesi gecesi kabus gecemiz olmaz 13 9 Yanıtla
    Emre Ozer: Portekiz bize 3 atar umarım bunu yazdığım için utanırım 9 10
  • Mehmet Hamdi Albuz: Çok şişirdiniz..patlamasın.. 4 18 Yanıtla
  • Arak Temha: insallah fikrin olur 8 1 Yanıtla
  • Ankara null: yaramaz diyor yani 0 8 Yanıtla
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